АМКУ розслідує можливу змову щодо цін на вугілля для ТЕС та ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) розслідує можливу змову за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. Про це повідомили у прес-службі АМКУ, передає УНН.
Комітетом встановлено, що “протягом 2017-2018 років Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля) за участі ДП „Держвуглепостач“, ПАТ „Донбасенерго“, ТОВ „ДТЕК Енерго“, ДПЗД „Укрінтеренерго“, ПрАТ „Черкаське хімволокно“, ТОВ Фірма „Технова“, проводились наради задля досягнення домовленостей щодо цін на вугільну продукцію державних підприємств для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ, що підтверджено протоколами цих нарад”.
“ДП „Держвуглепостач“, ТОВ „ДТЕК Енерго“, ПАТ „Донбасенерго“, ДПЗД „Укрінтеренерго“, ПрАТ „Черкаське хімволокно“, ТОВ Фірма „Технова“, а також суб’єкти господарювання, які пов’язані з ними відносинами контролю, здійснюють діяльність на ринках електричної енергії та енергетичного вугілля, та є між собою потенційними конкурентами. Підтримання зазначеними компаніями пропозицій щодо підняття цін вугільної продукції для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ до узгодженого рівня, могло призвести до спотворення конкуренції на відповідних ринках”, — повідомили у прес-службі.
Враховуючи зазначене, Комітетом розпочато розгляд:
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- справи за ознаками вчинення ДП “Держвуглепостач”, ПАТ “Донбасенерго”, ТОВ “ДТЕК Енерго”, ДПЗД “Укрінтеренерго”, ПрАТ “Черкаське хімволокно”, ТОВ Фірма “Технова” антиконкурентних узгоджених дій, які могли призвести до спотворення конкуренції на ринках;
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- справи за ознаками вчинення Міненерговугілля порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді схилення суб’єктів господарювання до вчинення антиконкурентих узгоджених дій та створення умов для вчинення таких порушень.
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Додається, що за результатами розгляду справ Комітетом будуть прийняті відповідні рішення.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що АМКУ почав розгляд неузгодженої концентрації облгазів.