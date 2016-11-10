Американцы проголосовали за Д.Трампа из-за желания изменений - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Большинство американцев избрали президентом США Дональда Трампа, поскольку хотели быть услышанными в Вашингтоне. Об этом сказал глава комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".
"Трамп сумел выиграть, потому что американское общество в своем большинстве стремилось к изменениям", - сказал Г.Немыря.
"Находясь в США на съездах Республиканской и Демократической партий, где были выдвинуты кандидаты в президенты, я общался с простыми людьми. Большинство из них говорили, что они проголосуют за Трампа, потому что им надоело это болото, когда политики в Вашингтоне не слышат простых людей, и они хотят перемен", - рассказал политик.
Кроме того, Г.Немыря напомнил о политическом манифесте Д.Трампа "Великие снова", написанном еще в 2015 году.
В манифесте, по словам народного депутата, Д.Трамп говорит, что он хочет вернуть Америку простым людям и сделать ее снова великой, "высушить политическое болото".
А сейчас федеральное правительство США имеет очень низкую поддержку, напомнил Г.Немыря.
"Можно констатировать, что Трамп победил в справедливых соревнованиях. Он смог мобилизовать избирателей, которые не голосовали на последних трех-четырех президентских выборах", - отметил нардеп.
Г.Немыря также выразил надежду, что республиканский мейнстрим в сфере внешней политики и национальной безопасности сможет компенсировать недостаток внешнеполитического опыта Д.Трампа, сохранив политику в отношении Украины.