Американці проголосували за Д.Трампа через бажання змін - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Більшість американців обрали президентом США Дональда Трампа, оскільки хотіли бути почутими у Вашингтоні. Про це сказав голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря, передає УНН з посиланням на прес-службу "Батьківщини".
“Трамп зумів виграти, тому що американське суспільство у своїй більшості прагнуло змін”, - сказав Г.Немиря.
“Перебуваючи у США на з’їздах Республіканської та Демократичної партій, де було висунуто кандидатів у президенти, я спілкувався з простими людьми. Більшість з них говорили, що вони проголосують за Трампа, бо їм набридло це болото, коли політики у Вашингтоні не чують простих людей, і вони прагнуть змін”, - розповів політик.
Окрім того, Г.Немиря нагадав про політичний маніфест Д.Трампа “Великі знову”, написаний ще у 2015 році.
У маніфесті, за словами народного депутата, Д.Трамп говорить, що він хоче повернути Америку простим людям та зробити її знову великою, “осушити політичне болото”.
А зараз федеральний уряд США має дуже низьку підтримку, нагадав Г.Немиря.
“Можно константувати, що Трамп переміг у справедливих змаганнях. Він зміг мобілізувати виборців, які не голосували на останніх трьох-чотирох президентських виборах”, - зауважив нардеп.
Г.Немиря також висловив сподівання, що республіканський мейнстрім у сфері зовнішньої політики та національної безпеки зможе компенсувати брак зовнішньо-політичного досвіду Д.Трампа, зберігши політику щодо України.