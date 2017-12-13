Американскую учительницу ограбили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Киеве ограбили гражданку США, которая работает учительницей английского языка. Об этом УНН сообщили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице ограбили помощника народного депутата
Событие произошло 12 декабря вечером. Как сообщила потерпевшая, в дверь ее квартиры позвонили и когда она открыла, то неизвестный мужчина брызнул ей в лицо из газового баллончика и зашел в дом. Злоумышленник забрал деньги, телефон и компьютерную технику.
Полиция начала уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, во Львове обокрали автомобиль судьи ВСУ.