Американскую учительницу ограбили в Киеве

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Событие произошло 12 декабря вечером. Как сообщила потерпевшая, в дверь ее квартиры позвонили и когда она открыла, то неизвестный мужчина брызнул ей в лицо из газового баллончика и зашел в дом. Злоумышленник забрал деньги, телефон и компьютерную технику.

Полиция начала уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, во Львове обокрали автомобиль судьи ВСУ.