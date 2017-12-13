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Американську вчительку пограбували у Києві

Американську вчительку пограбували у Києві

Київ • УНН

 • 26709 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві пограбували громадянку США, яка працює вчителькою англійської мови. Про це УНН повідомили у поліції.

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Подія сталася 12 грудня ввечері. Як повідомила потерпіла, у двері її квартири подзвонили і коли вона відчинила, то невідомий чоловік бризнув їй в обличчя з газового балончика та зайшов до помешкання. Зловмисник забрав гроші, телефон та комп’ютерну техніку.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 187 ККУ – розбій.

Нагадаємо, у Львові обікрали автомобіль судді ВСУ.

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