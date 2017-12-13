Американську вчительку пограбували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві пограбували громадянку США, яка працює вчителькою англійської мови. Про це УНН повідомили у поліції.
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Подія сталася 12 грудня ввечері. Як повідомила потерпіла, у двері її квартири подзвонили і коли вона відчинила, то невідомий чоловік бризнув їй в обличчя з газового балончика та зайшов до помешкання. Зловмисник забрав гроші, телефон та комп’ютерну техніку.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 187 ККУ – розбій.
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