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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Американский режиссер Брайан Фогель хочет снять фильм о войне в Украине

Киев • УНН

 • 411253 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американский режиссер Брайан Фогель во время разговора с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком сообщил, что хотел бы снять фильм о полномасштабной войне россии против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Американский режиссер Брайан Фогель хочет снять фильм о войне в Украине

Цитата

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи с американским режиссером, сценаристом и продюсером Брайаном Фогелем", – говорится в сообщении.

Детали

Ермак отметил, что сегодня очень важно держать в фокусе внимания то, что происходит в Украине. Он убежден, что Брайан Фогель непременно должен показать украинцев миру. 

"Со своей стороны Брайан Фогель выразил поддержку Украине и ее народу. Он отметил, что хотел бы снять масштабный фильм о нынешних событиях в нашей стране, который остался бы в веках", – сообщила пресс-служба ОП.

Добавим

Лента Брайана Фогеля "Икар", которая рассказывает о взаимоотношениях велогонщика-любителя и руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на фоне международного скандала о массовом злоупотреблении допингом в российском спорте, в 2018 году получила премию "Оскар".

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