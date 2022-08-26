Американский режиссер Брайан Фогель хочет снять фильм о войне в Украине

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"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи с американским режиссером, сценаристом и продюсером Брайаном Фогелем", – говорится в сообщении.

Детали

Ермак отметил, что сегодня очень важно держать в фокусе внимания то, что происходит в Украине. Он убежден, что Брайан Фогель непременно должен показать украинцев миру.

"Со своей стороны Брайан Фогель выразил поддержку Украине и ее народу. Он отметил, что хотел бы снять масштабный фильм о нынешних событиях в нашей стране, который остался бы в веках", – сообщила пресс-служба ОП.

Добавим

Лента Брайана Фогеля "Икар", которая рассказывает о взаимоотношениях велогонщика-любителя и руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на фоне международного скандала о массовом злоупотреблении допингом в российском спорте, в 2018 году получила премию "Оскар".