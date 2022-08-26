Американський режисер Браян Фогель хоче зняти фільм про війну в Україні

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"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з американським режисером, сценаристом і продюсером Браяном Фогелем", – ідеться у повідомленні.

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Єрмак зазначив, що сьогодні вкрай важливо тримувати у фокусі уваги те, що відбувається в Україні. Він переконаний, що Браян Фогель неодмінно має показати українців світові.

"Зі свого боку Браян Фогель висловив підтримку Україні та її народові. Він зазначив, що хотів би зняти масштабний фільм про нинішні події в нашій країні, який би залишився у віках", – повідомила пресслужба ОП.

Додамо

Стрічка Браяна Фогеля "Ікар", яка розповідає про взаємини велогонщика-аматора та очільника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова на тлі міжнародного скандалу про масове зловживання допінгом у російському спорті, у 2018 році здобула премію "Оскар" як найкращий документальний фільм.