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15 марта, 19:03 • 112014 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157432 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132277 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125202 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109799 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103999 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100448 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Американский астронавт отправил единственный голос из космоса на Землю на выборах в США

Американский астронавт отправил единственный голос из космоса на Землю на выборах в США

Киев • УНН

 • 7755 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Американский космонавт Шейн Кимброу, находясь на Международной космической станции (МКС), проголосовал на выборах президента США, передает УНН со ссылкой на Firstpost.

Отмечается, что космонавты могут голосовать на выборах в США, находясь в космосе, с 1997 года. И Шейн Кимброу не стал исключением. Еще перед запуском миссии на четыре месяца, Ш.Кимброу сказал, что будет необычно потом говорить, что "я проголосовал из космоса".

Известно, что заполнил он свой бюллетень еще вчера, однако за кого был отдан единственный голос не с планеты Земля, пока не известно.

В прошлом месяце он рассказал журналистам, что космонавты аполитичны, поэтому он "будет рад встретить нового президента, несмотря на то, кого изберут на выборах".

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