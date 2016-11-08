Американский астронавт отправил единственный голос из космоса на Землю на выборах в США

Отмечается, что космонавты могут голосовать на выборах в США, находясь в космосе, с 1997 года. И Шейн Кимброу не стал исключением. Еще перед запуском миссии на четыре месяца, Ш.Кимброу сказал, что будет необычно потом говорить, что "я проголосовал из космоса".

Известно, что заполнил он свой бюллетень еще вчера, однако за кого был отдан единственный голос не с планеты Земля, пока не известно.

В прошлом месяце он рассказал журналистам, что космонавты аполитичны, поэтому он "будет рад встретить нового президента, несмотря на то, кого изберут на выборах".