Американський астронавт відправив єдиний голос з космосу на Землю на виборах в США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Американський космонавт Шейн Кімброу, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС), проголосував на виборах президента США, передає УНН з посиланням на Firstpost.
Зазначається, що космонавти можуть голосувати на виборах в США, перебуваючи в космосі, з 1997 року. І Шейн Кімброу не став виключенням. Ще перед запуском місії на чотири місяці, Ш.Кімброу сказав, що буде незвично потім говорити, що "я проголосував з космосу".
Відомо, що заповнив він свій бюлетень ще вчора, проте за кого був відданий єдиний голос не з планети Земля, наразі не відомо.
Минулого місяця він розповів журналістам, що космонавти аполітичні, тому він "буде радий зустріти нового президента, незважаючи на те, кого оберуть на виборах".