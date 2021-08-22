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Американские ученые нашли экологичный способ производства нейлона

Американские ученые нашли экологичный способ производства нейлона

Киев  •  УНН

 • 25428 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Популярную марку нейлона - нейлон 66 - научились производить с помощью железа ученые университета Огаста с США, сообщает пресс-служба Американского химического общества (ACS), передает УНН.

Детали

По словам научного сотрудника университета Амины Али, сейчас для производства нейлона используют цинк в качестве катализатора при первой стадии синтеза. Цинк является ключевым элементом в производстве материала, однако мировые запасы цинка могут закончиться в ближайшие 100 лет.

Ученые выяснили, что цинк можно заменить на железо при производстве нейлона 66. Такой нейлон применяется для производства высокопрочных нитей, тканей, труб, изоляции для проводов и так далее.

Процесс производства нейлона 66 состоит из пяти стадии, на первой из которой применяется цинк в качестве катализатора для производства циклогексена. Ученые попытались заменить цинк другими веществами: никелем, железом, кобальтом, алюминием и медью.

Наиболее оптимальным вариантом оказалось железо, которое существенно снизило себестоимость производства цинка.

Исследователи проверяют еще одну теорию: можно ли использовать железную ржавчину для производства катализатора. Если это сработает, то производство нейлона сократится в еще несколько раз. Вред экологии также будет уменьшен.

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