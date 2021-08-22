Американські вчені знайшли екологічний спосіб виробництва нейлону

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За словами наукового співробітника університету Аміни Алі, зараз для виробництва нейлону використовують цинк як каталізатор при першій стадії синтезу. Цинк є ключовим елементом у виробництві матеріалу, однак світові запаси цинку можуть закінчитися в найближчі 100 років.

Вчені з'ясували, що цинк можна замінити на залізо при виробництві нейлону 66. Такий нейлон застосовується для виробництва високоміцних ниток, тканин, труб, ізоляції для проводів і так далі.

Процес виробництва нейлону 66 складається з п'яти стадії, на першій з якої застосовується цинк в якості каталізатора для виробництва циклогексен. Вчені спробували замінити цинк іншими речовинами: нікелем, залізом, кобальтом, алюмінієм і міддю.

Найбільш оптимальним варіантом виявилося залізо, яке істотно знизило собівартість виробництва цинку.

Дослідники перевіряють ще одну теорію: чи можна використовувати залізну іржу для виробництва каталізатора. Якщо це спрацює, то виробництво нейлону скоротиться в ще кілька разів. Шкода екології також буде зменшена.