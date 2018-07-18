Американские фотохудожники "оживили" умерших музыкальных идолов

С помощью компьютерных программ, фотохудожники смогли смоделировать, как выглядели бы звезды тогдашней музыкальной индустрии, если бы они не умерли на взлете своей карьеры. На сайте компании фото музыкантов сопровождаются их датой рождения и смерти, а также биографической справкой из жизни музыкантов.

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Авторы фотокомпозиций посвятили свои работы "памяти любимых артистов, что сформировали целые поколения фанатов музыки".

"Этот проект создан, чтобы сохранить память о них для будущих поколений", - написали авторы проекта.

Среди звезд, которые снова стали живыми на фотографиях фотохудожников, Элвис Пресли, Джон Леннон, Джимми Хендрикс, а также известный исполнитель регги Боб Марли.