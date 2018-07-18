Американські фотохудожники "оживили" померлих музичних ідолів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Компанія Phojoe, яка займається відновленням та обробкою фотографій, змоделювала зовнішність померлих музичних “ікон” в наш час. Про це інформує УНН з посиланням на Sachs Media Group.
За допомогою комп’ютерних програм, фотохудожники змогли змоделювати, як виглядали б зірки тогочасної музичної індустрії, якби вони не померли на злеті своєї кар’єри. На сайті компанії, фото музикантів супроводжуються їх датою народження та смерті, а також біографічною довідкою з життя музикантів.
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Автори фотокомпозицій присвятили свої роботи “пам’яті улюблених артистів, які сформували цілі покоління фанатів музики”.
“Цей проект створений, аби зберегти пам’ять про них для наступних поколінь”, — написали автори проекту.
Серед зірок, які знову стали живими на світлинах фотохудожників, Елвіс Преслі, Джон Ленон, Джиммі Хендрікс, а також відомий виконавець реггі Боб Марлі.