Американка выиграла в лотерею благодаря ошибке продавца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жительница американского штата Северная Каролина выиграла 277,7 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы — Зеринея Кармайкл. Она купила лотерейный билет на заправке.
“Продавец ошибочно продал мне не тот лотерейный билет, который я попросила. Как правило, я настаиваю на продаже заказанного мной товара. Но в этот раз я решила не менять билет”, — вспоминает американка.
Кармайкл проверила лотерейный билет, сев в машину.
“Я полагала, что выиграю 7 долларов. Но, продолжая стирать защитное покрытие с билета, поняла, что мой выигрыш составляет 277,7 тыс. долл. Я рада, что продавец ошибся с продажей лотерейного билета”.
Американка решила получить денежный приз одним платежом. После вычета налогов сума ее выигрыша составила 195,8 тыс. долл.
Напомним, в Украине с начала года уже 30 человек стали миллионерами и мультимиллионерами благодаря лотерее “Лото-Забава”.
Александр Гречко из Никополя — один из недавних победителей этой лотереи, рассказал, что играет буквально полгода, и от крупного выигрыша в 1 млн грн был шокирован не только он, но и продавец лотерейных билетов.
Выигранные деньги Александр планирует инвестировать в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги семья хочет купить долгожданное собственное жилье.