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Американка виграла в лотерею завдяки помилці продавця

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жителька американського штату Північна Кароліна виграла 277,7 тис. доларів у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я переможниці - Зерінея Кармайкл. Вона купила лотерейний квиток на заправці.

"Продавець помилково продав мені не той лотерейний квиток, який я попросила. Як правило, я наполягаю на продажу замовленого мною товару. Але цього року вирішила не міняти квиток", - згадує американка.

Кармайкл перевірила лотерейний квиток, коли сіла в машину.

"Я думала, що виграю 7 доларів. Але, продовжуючи стирати захисне покриття з квитка, зрозуміла, що мій виграш становить 277,7 тис. дол. Я рада, що продавець помилився з продажем лотерейного квитка".

Американка вирішила отримати грошовий приз одним платежем. Після вирахування податків сума її виграшу становила 195,8 тис. дол.

Нагадаємо, в Україні з початку року вже 30 людей стали мільйонерами і мультимільйонерами завдяки лотереї "Лото-Забава".

Олександр Гречко з Нікополя - один з недавніх переможців цієї лотереї, розповів, що грає буквально півроку, і від великого виграшу в 1 млн грн був шокований не тільки він, а й продавець лотерейних квитків.

Виграні гроші Олександр планує інвестувати в розвиток і навчання своєї 6-річної доньки. На решту грошей сім'я хоче купити довгоочікуване власне житло.

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