Американка выиграла в лотерею дважды за один день

Сообщается, что первый билет принес М.Шаффлер 10 тыс. долларов.

"Мы покупаем лотерейные билеты не часто. Просто у моего мужа в кармане были деньги. В последнюю секунду он решил купить билет", – рассказала она.

Буквально через несколько часов пара купила ещё один билет, но уже в другом киоске. Второй выигрыш составил миллион долларов.

Победительница не стала забирать весь выигрыш сразу, а решила получать по 50 тыс. долларов ежемесячно в течение 20 лет.

Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”.

В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 275 миллионеров за всю историю существования лотереи и 16 только за этот год.

Еженедельные розыгрыши лотереи “Лото-Забава” осуществляет оператор “М.С.Л.”. Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забаву”, смотрите в сюжете: