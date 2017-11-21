Американка выиграла в лотерею дважды за один день
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер купила два лотерейных билета в один день, и оба оказались выигрышными - женщина выиграла более миллиона долларов. Об этом сообщает издание Time, передает УНН.
Сообщается, что первый билет принес М.Шаффлер 10 тыс. долларов.
"Мы покупаем лотерейные билеты не часто. Просто у моего мужа в кармане были деньги. В последнюю секунду он решил купить билет", – рассказала она.
Буквально через несколько часов пара купила ещё один билет, но уже в другом киоске. Второй выигрыш составил миллион долларов.
Победительница не стала забирать весь выигрыш сразу, а решила получать по 50 тыс. долларов ежемесячно в течение 20 лет.
Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”.
В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 275 миллионеров за всю историю существования лотереи и 16 только за этот год.
Еженедельные розыгрыши лотереи “Лото-Забава” осуществляет оператор “М.С.Л.”. Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забаву”, смотрите в сюжете: