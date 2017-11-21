Американка виграла в лотерею двічі за один день

Повідомляється, що перший квиток приніс М.Шаффлер 10 тис. лоларів.

"Ми купуємо лотерейні квитки не часто. Просто у мого чоловіка в кишені були гроші. В останню секунду він вирішив купити квиток", - розповіла вона.

Буквально через кілька годин пара купила ще один квиток, але вже в іншому кіоску. Другий виграш склав мільйон доларів.

Переможниця не стала забирати весь виграш відразу, а вирішила отримувати по 50 тис. доларів щомісяця протягом 20 років.

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", в Україні найпопулярніша лотерея - "Лото-Забава".

У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 275 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 16 тільки за цей рік.

Щотижневі розіграші лотереї "Лото-Забава" здійснює оператор "М.С.Л.". Як змінюється життя українців після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забаву", дивіться в сюжеті: