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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43708 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48366 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98496 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Американка несколько месяцев не заявляла о своем выигрыше в лотерею

Американка несколько месяцев не заявляла о своем выигрыше в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Жительница американского штата Вирджиния забрала трехмиллионный выигрыш в лотерею за день до истечения срока выплаты денежного приза по ее лотерейному билету, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американка Ина Фернандес купила лотерейный билет в сентябре прошлого года. Но вскоре она о нем забыла, и выигрышный билет несколько месяцев пылился в ее сумке. В конце осени 2017 года Фернандес решилась проверить лотерейный билет. Оказалось, что она — новоиспеченный миллионер.

Однако, американка решилась получить выигрыш только 1 марта, за день до истечения срока выплаты денежного приза по ее лотерейному билету. Женщина призналась, что ей нужно было время, чтобы “все обдумать и позаботиться о финансах”.

Напомним, в начале 2018 года новоиспеченным миллионером Украины стал 40-летний водитель из Киева, которому посчастливилось купить выигрышный билет лотереи “Лото-Забава”. О том, куда потратит миллионер свои деньги, читайте здесь.

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