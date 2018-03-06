Американка несколько месяцев не заявляла о своем выигрыше в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Жительница американского штата Вирджиния забрала трехмиллионный выигрыш в лотерею за день до истечения срока выплаты денежного приза по ее лотерейному билету, передает УНН со ссылкой на UPI.
Американка Ина Фернандес купила лотерейный билет в сентябре прошлого года. Но вскоре она о нем забыла, и выигрышный билет несколько месяцев пылился в ее сумке. В конце осени 2017 года Фернандес решилась проверить лотерейный билет. Оказалось, что она — новоиспеченный миллионер.
Однако, американка решилась получить выигрыш только 1 марта, за день до истечения срока выплаты денежного приза по ее лотерейному билету. Женщина призналась, что ей нужно было время, чтобы “все обдумать и позаботиться о финансах”.
Напомним, в начале 2018 года новоиспеченным миллионером Украины стал 40-летний водитель из Киева, которому посчастливилось купить выигрышный билет лотереи “Лото-Забава”. О том, куда потратит миллионер свои деньги, читайте здесь.