Американка кілька місяців не заявляла про свій виграш в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Мешканка американського штату Вірджинія забрала тримільйонний виграш в лотерею за день до закінчення терміну виплати грошового призу за її лотерейним квитком, передає УНН з посиланням на UPI.
Американка Іна Фернандес купила лотерейний квиток у вересні минулого року. Але незабаром вона про нього забула, і виграшний квиток кілька місяців припадав пилом в її сумці. Наприкінці осені 2017 року Фернандес наважилася перевірити лотерейний квиток. Виявилося, що вона - новоспечений мільйонер.
Однак, американка наважилася отримати виграш тільки 1 березня, за день до закінчення терміну виплати грошового призу за її лотерейним квитком. Жінка зізналася, що їй потрібен був час, щоб "все обміркувати і подбати про фінанси".
Нагадаємо, на початку 2018 року новоспеченим мільйонером України став 40-річний водій з Києва, якому пощастило купити виграшний квиток лотереї "Лото-Забава". Про те, куди витратить мільйонер свої гроші, читайте тут.