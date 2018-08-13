Американка следовала привычке и выиграла 4 млн долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Жительница американского штата Северная Каролина выиграла 4 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на WECT.
Имя победительницы - Донна Гриффит. Она любит путешествовать на авто. Также Гриффит имеет некие традиции покупки лотерейных билетов.
"Я приобретаю их в основном в моем любимом магазине Phoenix Travel Center", - рассказала она.
Одним воскресным днем Гриффит отправилась со своим мужем за город на привычную прогулку окрестностями.
"Конечно же, я остановилась в магазине Phoenix Travel Center. И не зря - купленный лотерейный билет принес мне выигрыш в 4 млн долл.", - вспоминает американка.
Гриффит добавила, что не планирует бросать работу. В то же время, американка решила не тратить свой выигрыш до выхода на пенсию. Сообщается, что после уплаты всех налогов итоговая сумма выигрыша составила 2,4 млн долл. США.
Напомним, жительница Черкасской области Ирина Здиорук была обычной домохозяйкой, пока в апреле этого года не купила счастливый билет “Лото-Забава”, благодаря которому выиграла 1 млн грн. Победительница мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, пока не спешит.