Американка дотримувалася звички і виграла 4 млн дол. у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Жителька американського штату Північна Кароліна виграла 4 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на WECT.
Ім'я переможниці - Донна Гріффіт. Вона любить подорожувати на авто. Також Гріффіт має певні традиції купівлі лотерейних білетів.
"Я купую їх в основному у моєму улюбленому магазині Phoenix Travel Center", - розповіла вона.
Одним недільним днем Гріффіт вирушила зі своїм чоловіком за місто на звичну прогулянку околицями.
"Звичайно ж, я зупинилася в магазині Phoenix Travel Center. І не дарма - куплений лотерейний білет приніс мені виграш у 4 млн дол.", - згадує американка.
Гріффіт додала, що не планує йти з роботи. У той же час, американка вирішила не витрачати свій виграш до виходу на пенсію. Повідомляється, що після сплати всіх податків підсумкова сума виграшу становила 2,4 млн дол. США.
Нагадаємо, жителька Черкаської області Ірина Здіорук була звичайною домогосподаркою, поки у квітні цього року не купила щасливий білет "Лото-Забава", завдяки якому виграла 1 млн грн. Переможниця мріє про Париж. Але зізнаватися, на що саме витратить виграні кошти, поки не поспішає.