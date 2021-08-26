Американец, задержанный в Одессе в футболке "Russia", внесен на "Миротворец"

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Гражданин США, задержанный 23 августа во время развертывания 30-метрового флага на Потемкинской лестнице в Одессе, внесен на сайт “Миротворец”.

Задержанный — Ингер Джаред Кеннет — оказался гражданином США 1994 года рождения, проживающим в Лас-Вегасе. Родившегося в России Ингера в детстве усыновила американская пара. На русском американец не говорит.

По данным полиции, во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице 23 августа мужчина в футболке с надписью “Russia” “вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию”.

Правоохранители сообщили, что не реагируя на их требования прекратить противоправные действия, 26-летний “мужчина пытался бежать, как только его пригласили в отделение полиции”. В полиции сообщили, что в отношении задержанного составлены протоколы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данным СМИ во время задержания Ингер Джаред Кеннет сказал: “Я живу в США и не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы ребята задержали меня, я гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы ребята — расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего”, — сказал американец.

Дальнейшая судьба американца неизвестна. Из полицейского участка в Приморском районе его увезли в полицейском экипаже в неизвестном направлении.

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