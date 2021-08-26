Американець, затриманий в Одесі в футболці "Russia", внесений на "Миротворець"

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Громадянин США, затриманий 23 серпня під час розгортання 30-метрового прапора на Потьомкінських сходах в Одесі, внесений на сайт “Миротворець”.

Затриманий — Інгер Джаред Кеннет — виявився громадянином США 1994 року народження, який проживає у Лас-Вегасі. Народженого в Росії Інгера в дитинстві усиновила американська пара. Російською американець не говорить.

За даними поліції, під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах 23 серпня чоловік у футболці з написом “Russia” “вів себе зухвало і провокував конфлікт з громадянами, які приєдналися до заходу”.

Правоохоронці повідомили, що не реагуючи на їхні вимоги припинити протиправні дії, 26-річний “чоловік намагався втекти, як тільки його запросили до відділення поліції”. У поліції повідомили, що стосовно затриманого складено протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даними ЗМІ під час затримання Інгер Джаред Кеннет сказав: “Я живу в США і не зробив нічого поганого, я просто гуляв, а ви хлопці затримали мене, я громадянин Америки, я повинен буду зв’язатися з Джо Байденом. Ось так ви поводитеся з туристами? Ви хлопці — расисти, вам не подобаються росіяни через політику, ви проблема в цьому світі. Без Росії ви б говорили німецькою, вам подобаються нацисти. Я не робив нічого поганого, просто гуляв і був затриманий поліцією. Це і є свобода в Україні? У мене з собою немає зброї, нічого”, — сказав американець.

Подальша доля американця невідома. З поліцейської дільниці в Приморському районі його відвезли в поліцейському екіпажі в невідомому напрямку.

Українські Національні Новини

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