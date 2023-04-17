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Amazon расследует проблемы с регистрацией

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В воскресенье одно из подразделений облачных сервисов "Amazon.com", а именно Amazon Web Services заявил, что расследует проблему, из-за которой пользователи, не имели возможности получить доступ к регистрации, об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным сайта Downdetector.com (сайт отслеживает сбои, сопоставляя отчеты о состоянии из нескольких источников, включая сообщения об ошибках, отправленные пользователями его платформе), в воскресенье сотни пользователей сообщили о проблемах с доступом к Amazon Web Services.

По данным Downdetector.com, голосовой помощник Amazon Alexa также не работал у тысяч пользователей в США. В общем, по информации более 15 000 пользователей сообщили о проблемах с Alexa.

Пользователи также сообщали о проблемах с доступом к мобильному приложению Amazon, где вместо входа в приложение в программе показывало ошибку.

Дополнение

Компания Amazon намерена в 2024 году запустить свои первые интернет-спутники Project Kuiper, а также начать бета-тестирование предоставления услуги спутникового интернета.

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