Amazon розслідує проблеми із реєстрацією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У неділю один з підрозділів хмарних сервісів "Amazon.com", а саме Amazon Web Services заявив, що розслідує проблему, через яку користувачі, не мали можливості отримати доступ до реєстрації, про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними сайту Downdetector.com (сайт відстежує збої, зіставляючи звіти про стан із кількох джерел, включаючи повідомлення про помилки, надіслані користувачами його платформі), у неділю сотні користувачів повідомили про проблеми з доступом до Amazon Web Services.
За даними Downdetector.com, голосовий помічник Amazon Alexa також не працював у тисяч користувачів в США. Загалом, за інформацією понад 15 000 користувачів повідомили про проблеми з Alexa.
Користувачі також повідомляли про проблеми з доступом до мобільного додатку Amazon, де замість входу у додаток у програмі показувало помилку.
Доповнення
Компанія Amazon має намір у 2024 році запустити свої перші інтернет-супутники Project Kuiper, а також почати бета-тестування надання послуги супутникового інтернету.