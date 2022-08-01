Алжир ведет переговоры с россией о вступлении в группу БРИКС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун планирует вступление страны, крупнейшего экспортера природного газа в Африке, в экономическую группу БРИКС, в которую входят россия и Китай. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Комментарий Теббуна прозвучал после того, как президент россии владимир путин, чья страна попала под санкции Запада из-за вторжения в Украину, в июне призвал лидеров БРИКС двигаться к «формированию действительно многополярной системы межправительственных отношений».
В группу БРИКС также входят крупные экономики Бразилии, Индии и Южной Африки, которые развиваются.
«БРИКС интересует нас как альтернатива традиционным центрам силы», – сказал Теббун в телеинтервью. – Они составляют экономическую и политическую силу».
Он подчеркнул, что не нужно «забегать вперед», но пообещал «хорошие новости».
Президент добавил, что его североафриканская страна соответствует «значительной части» экономических критериев для присоединения к блоку.
Во время майского визита в Алжир сергей лавров заявил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг 3 миллиардов долларов.
Добавим
В настоящее время на членов БРИКС приходится почти четверть мирового валового внутреннего продукта.
Санкции подтолкнули путина к поиску новых рынков и укреплению связей со странами Африки и Азии.
Алжир воздержался, когда в марте Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, требующую от россии немедленного вывести войска из Украины.
Воздержались также Китай, Индия и ЮАР.