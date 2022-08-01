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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Алжир веде переговори із росією про вступ до групи БРІКС

Алжир веде переговори із росією про вступ до групи БРІКС

Київ • УНН

 • 157195 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун планує вступ країни, найбільшого експортеру природного газу в Африці, до економічної групи БРІКС, до якої входять росія та Китай. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Коментар Теббуна прозвучав після того, як президент росії володимир путін, чия країна потрапила під санкції Заходу через вторгнення в Україну, у червні закликав лідерів БРІКС рухатися до «формування справді багатополярної системи міжурядових відносин».

До групи БРІКС також входять великі економіки Бразилії, Індії та Південної Африки, що розвиваються.

«БРІКС цікавить нас як альтернатива традиційним центрам сили», - сказав Теббун у телеінтерв'ю. - Вони становлять економічну та політичну силу».

Він наголосив, що не треба «забігати вперед», але пообіцяв «хороші новини».

Президент додав, що його північноафриканська країна відповідає «значній частині» економічних критеріїв для приєднання до блоку.

Під час травневого візиту до Алжиру сергій лавров заявив, що товарообіг між двома країнами минулого року досяг 3 мільярдів доларів.

Додамо

Нині на членів БРІКС припадає майже чверть світового валового внутрішнього продукту.

Санкції підштовхнули путіна до пошуку нових ринків та зміцнення зв'язків із країнами Африки та Азії.

Алжир утримався, коли у березні Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка вимагає від росії негайного вивести війська з України.

Утрималися також Китай, Індія та ПАР.

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