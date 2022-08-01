Алжир веде переговори із росією про вступ до групи БРІКС

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Коментар Теббуна прозвучав після того, як президент росії володимир путін, чия країна потрапила під санкції Заходу через вторгнення в Україну, у червні закликав лідерів БРІКС рухатися до «формування справді багатополярної системи міжурядових відносин».

До групи БРІКС також входять великі економіки Бразилії, Індії та Південної Африки, що розвиваються.

«БРІКС цікавить нас як альтернатива традиційним центрам сили», - сказав Теббун у телеінтерв'ю. - Вони становлять економічну та політичну силу».

Він наголосив, що не треба «забігати вперед», але пообіцяв «хороші новини».

Президент додав, що його північноафриканська країна відповідає «значній частині» економічних критеріїв для приєднання до блоку.

Під час травневого візиту до Алжиру сергій лавров заявив, що товарообіг між двома країнами минулого року досяг 3 мільярдів доларів.

Додамо

Нині на членів БРІКС припадає майже чверть світового валового внутрішнього продукту.

Санкції підштовхнули путіна до пошуку нових ринків та зміцнення зв'язків із країнами Африки та Азії.

Алжир утримався, коли у березні Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка вимагає від росії негайного вивести війська з України.

Утрималися також Китай, Індія та ПАР.