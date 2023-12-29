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Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 18:25  •  4239 просмотра

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Черняка подозревают в финансировании российской агрессии через его компании, которые уплатили около 6 миллиардов гривен налогов в рф

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет рф около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в россии промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

... сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц) 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным СБУ, решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Алкогольного магната Євгенія Черняка запідозрили у фінансуванні збройної агресії рф
Alcohol tycoon Yevhen Cherniak is suspected of financing Russia's armed aggression
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Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф

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