Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет рф около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в россии промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

... сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - говорится в сообщении.

Добавим

По данным СБУ, решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.