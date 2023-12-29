Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф
Киев • УНН
Черняка подозревают в финансировании российской агрессии через его компании, которые уплатили около 6 миллиардов гривен налогов в рф
Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.
Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет рф около 6 млрд в гривневом эквиваленте.
Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в россии промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.
Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.
... сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц)
Добавим
По данным СБУ, решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.
Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф
Черняка подозревают в финансировании российской агрессии через его компании, которые уплатили около 6 миллиардов гривен налогов в рф.
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