"Александрия" догоняет "Динамо", первая победа "Ингульца", волевые победы: результат 15 тура УПЛ

15 тур Украинской Премьер лиги подарил украинским болельщикам кучу эмоций, как положительных, так и отрицательных. В частности, могут радоваться фанаты "Ингульца", ведь их команда одержала победу впервые за 15 туров, фанаты" Вереса "и" Зари "радуются волевым победам своих футболистов, фанаты" Кривбасса "радуются хеттрику Егора Твердохлиба, несмотря на отключение света во время игры, но подвели своих болельщиков игроки"Черноморца". УНН решил рассказать результаты, новые достижения и очередные скандалы 15 тура УПЛ.

Неожиданный разгром в Полтаве

В первом матче тура в пятницу в полтавскую " Ворсклу "посетил Петровский" Ингулец", который еще не знал вкуса побед в УПЛ. За 14 игр только 6 ничьих и 8 поражений. Дебют поединка стал неожиданностью не только для полтавчан, но и для всех болельщиков.

После стартового свистка, футболисты " Ворсклы "забросили мяч вперед, который перехватил"Ингулец". Пятов в центре поля сбросил головой на Белоцерковца, который пробежал флангом и подал в штрафную. Защитники "Ворсклы" выбили мяч, но его подхватил Лосенко, который метров с 30 смачно приложился по кожаному и открыл счет уже на 19 секунде поединка, что пока является самым быстрым голом в нынешнем розыгрыше УПЛ - 1:0.

Похоже, что главный тренер "Ингульца" Василий Кобин даже и сам не понял, что произошло.

Быстрый гол точно не входил в планы подопечных Максимова, но пока полтавчане оправились от него, то "Ингулец" удвоил преимущество. На 12 - й минуте малыш пробил по воротам, удар принял на себя защитник "Ворсклы", но мяч отскочил к Пятов, который в штрафной переиграл сразу трех игроков хозяев и с носка пробил метко в дальний угол-2:0.

Интересно, что в первом тайме "Ингулец" играл так будто они проигрывают. На этом подопечные Кабина не остановились и имели возможность забить в третий раз, но удар мохнатого Исенко потянул. Лишь под занавес тайма "Ворскла" оправилась и начала создавать моменты.

В начале второго тайма "Ворскла" заработала право на пенальти. К отметке подошел Скляр, но не смог переиграть Паламарчука, отразившего одиннадцатиметровый удар в пятый раз подряд, что стало повторением рекорда сезона 2021/2022, когда Дмитрий Потрошитель отразил пять подряд пенальти, который, кстати, тогда выступал за "Ворсклу".

"Виливальд мне говорит перед ударом:"Леха, отбей, пожалуйста". Справа били, слева били, теперь по центру. Я упал-мяч попал в ноги. Слава богу, что отбил. Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Значит, нужно шестой отбить. Хочется, чтобы команда выигрывала и у всех были положительные эмоции. Есть первая победа в чемпионате, нужно работать дальше", - сказал после матча Паламарчук.

Этот момент еще больше надломил хозяев поля. До конца поединка "Ворскла" не могла забить хотя бы гол, а "Ингулец" играл по результату удачно обороняясь. Уже в добавленное арбитром время "Ингулец" выбежал в контратаку, Сад вывел лицом к лицу Белоцерковца с голкипером, который с легкостью забил третий гол.

Финальный свисток зафиксировал первую победу "Ингульца", которая прервала безвыигрышные рекордную клубную серию на отметке в 15 матчей, а также первая выездная победа Василия Кобина в качестве главного тренера клуба УПЛ. Интересно, что произошло это в его 50-м матче во всех официальных турнирах на топ-уровне.

Однако эта победа не позволила коллективу подняться с последнего места в таблице.

"Для нас победа важна, независимо от счета. Мы продолжаем верить в наш стиль игры и стремимся к футболу, который хотим видеть. Каждый из игроков должен работать на 100%, демонстрируя сбалансированный и современный футбол", - сказал после матча Кобин.

Волевая победа" Вереса "

В первом матче субботы в Черкасский " ЛНЗ "посетил ровенский"Верес". Первый символический удар в матче исполнил Богдан клюшка вместе с сыном. Богдан пошел добровольцем в конце апреля 22-го года. После учебного полигона попал в 3-й батальон, 110-й ОМБр им. генерала-хорунжего Марка Безручко, где проходил службу до ранения.

Ранение получил возле населенного пункта Красногоровка, Покровского р-н. награжден нагрудным знаком Золотой крест и медалью За ранение. В настоящее время капитан команд по амп футболу и волейболу мск "Днепр".

Обе команды довольно активно начали поединок, создавая моменты у ворот противников. Однако, именно " ЛНЗ " удалось выйти вперед. На 27 - й минуте полузащитник "Вереса" сыграл неуклюже у своих ворот и подарил мяч Яшаре, который вышел один на один с голкипером и открыл счет в матче-1:0.

"Верес" отыгрался на 39-й минуте, хотя за три минуты до этого уравнивать счет мог Куция, попавший в стойка. Именно после этого момента Путря в собственной штрафной скосил Дахновского-арбитр назначил пенальти, который реализовал Луан-1: 1.

Второй тайм команды снова начали осторожно. Но в конце концов, на обострение пошли футболисты "Вереса". На 70-й минуте кипер "ЛНЗ" выбил мяч точно на ногу Степанюку в собственной штрафной, но форвард ривнян не смог переиграть голкипера. Однако за 5 минут "ЛНЗ" "привез" второй раз, но Луан не прощает ошибок. Ноникашвили отдал слабо на кипера, Луан перехватил и вошел в штрафную, где "положил на газона" вратаря "ЛНЗ" и забил - 2:1.

Финальный свисток зафиксировал волевую победу "Вереса", которая позволила подопечным Шандрука продлить свою беспроигрышную до девяти матчей.

Хеттрик Твердохлеба и отключение света

Во втором матче субботы в криворожский " Кривбасс "посетило житомирское"Полесье". По традиции первый символический удар выполнил Андрей Гайдук-фанат "Кривбасса", военный, который с 1 сентября 2022 года вступил в ряды ВСУ, участвовал в оборонительных операциях на Херсонском, Донецком и харьковском направлениях, а сейчас проходит службу в 17-й отдельной механизированной бригаде на Курском направлении. Был дважды ранен, имеет награды за мужество проведенную в боях.

Начало игры осталось за"Полесьем". Уже на первой минуте Маханькову пришлось хорошенько поработать, чтобы справиться с двумя подряд ударами из пределов штрафной. Особенно остро было после выстрела Леднева, но кипер успел сложиться и отбить мяч ногами. На 2-й минуте на стадионе исчез свет, но игру быстро возобновили. Все на той же 2 минуте футболисты "Кривбасса" не уследили за Венделлом, который пробивал головой вплотную после подачи с углового, но выше ворот.

Впоследствии "Кривбасс" начал проводить свои опасные атаки и уже на 11 минуте подопечные Вернидуба открыли счет. Бандейра далеко вбросил аут, Твердохлеб подобрал мяч после скидки от Сосы, и сразу пробил – рикошет и мяч оказался в воротах – 1:0.

На 25 - й минуте "Кривбасс" каким-то чудом не отличился во второй раз-сначала Волынец потянул удар вплотную отсосы, а затем удачно среагировал на добивание Кузыка.

Под занавес тайма "Кривбасс" отличился во второй раз, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Шевченко.

В перерыве на стадионе снова выключили свет, аллегра продолжилась вовремя

Начало второй половины прошло под аккомпанемент" Полесья", которые активно давили на ворота "Кривбасса", что в итоге удалось на 61-й минуте после серии пасов и рикошетов мяч отскочил к Гуцуляку, который точно пробил в ближний угол – 1:1.

Однако на 73 - й минуте "Кривбасс" снова вышел вперед – длинная диагональ через все поле от Бизиманы, передача в штрафную в исполнении Никитишина, откуда в касание под перекладину мощно пробил Твердохлеб-2:1. уже через 14 минут Твердохлеб оформил хет - трик, вколотив мяч в ворота после передачи Бандейры-3:1.

Финальный свисток зафиксировал победу "Кривбасса", которая продлила беспроигрышный сериал до 6 матчей. Причем второй гол стал 400-м для команд Юрия Вернидуба в рамках Чемпионата УПЛ за все годы его тренерской карьеры.

"Действительно, очень важная игра для нас. "Полесье" - конкурент в таблице. Очень рад, что мы смогли одержать победу, что я преуспел в хет-трике. Памятный вечер, можно сказать.

Да, этот первый хет-трик в карьере. Даже два гола, по моему мнению, не забивал раньше в одном матче. А тут сразу три - очень доволен, что мне это удалось. Посвящаю эти голы всем тем людям, которые защищают нашу Украину от агрессора, страны-террориста. Низкий поклон за их мужество, за то, что они делают для страны. Благодаря им мы можем продолжать жить с любимым делом и получать положительные эмоции", - поделился эмоциями Твердохлеб после забитого хеттрика.

"Левый берег" спасается на последних минутах

В заключительном матче субботы "Левый берег" и "Оболонь" сошлись в столичном дерби. В тот же день в Киеве на "Оболонь Арене" состоялось прощание с основателем ультраса "Оболони" - Павлом Ведибидой (позывной "Оболончик").

Павел был участником боевых действий с 2014 года, в частности в составе ДУК ПС, обороняя Саур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТРО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещиевки и обороне временного Яра, где погиб 13 ноября 2024 года.

Символический удар в матче исполнил Павел Ищенко, который с 2015 года в составе 14 отдельной механизированной бригады участвовал в боевых действиях до 2018 года, а после 2022 года в составе 72 бригады черных запорожцев останавливал колонны рашистов в Гостомеле и Ирпене. Кроме того, участвовал в операции по подрыву дамбы на реке Ирпень, сыгравшей ключевую роль в обороне Киева, за что был награжден орденом "За мужество". Ранение получил в Бахмуте.

На старте поединка команды особо не форсировали события, играя фактически в центре поля. Первый опасный момент возник аж на 17 - й минуте-Сухоручко после углового головой пробил над воротами "Оболони".

"Оболонь" сразу ответила своим моментом, но, к сожалению, красивый гол Витенчука был отменен из-за игры рукой Дубка. В конце концов именно "Оболони" суждено было открыть счет. На этот раз без нарушения правил. После затяжного розыгрыша стандарта Дубко опередил голкипера, который ошибся на выходе, и отправил головой мяч в ворота - 1:0.

Второй тайм особо не отличался от первого. Несмотря на ожидания, что "аисты" полетят вперед, именно "пивовары" острее атаковали, но до решающего удара не доходило. Все же "левому берегу" в последней атаке на 5-й добавленной минуте удалось отыграться - безумный эпизод, который длился почти минуту, и в конце концов после серии ударов, рикошетов, выносов мяч оказался в воротах. Гол на счету Акимовна.

Финальный свисток зафиксировал ничью-1: 1." Левый берег " избежал 10-го поражения в УПЛ, но его безвыигрышный сериал увеличился до 10-ти матчей (четыре ничьи, шесть поражений).

"Цирк" на Кировоградщине

Настоящая драма разыгралась на стадионе "Ника" в Александрии, где одноименной команды посетил Одесский "Черноморец". Первый символический удар в матче выполнил защитник Украины Владимир Собовенко - военный ВСУ, который оборонял Украину еще во времена АТО, а 5 марта 2023 года во время выполнения боевого задания автомобиль, в котором ехал Владимир и трое его собратьев, наехал на противотанковую мину. От взрыва побратимы пострадали минимально, а Владимир воин получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две ноги.

Тренер "Александрии" Руслан Ротань подарил нашему защитнику памятную футболку с номером 89.

Первый эпизод в матче возник на 16-й минуте, который полностью перевернул ход поединка. Вингер "Александрии" Александр Беляев отобрал мяч на фланге у Богдана Бутко, который отлетел к Александру Мартынюку. Левый защитник выполнил навес, но защитники "моряков" выбили мяч точно на ногу Ващенко, который в касание мощно пробил под перекладину - 1:0.

После взятия ворот на футбольном поле разыгралась настоящая драма. Дело в том, игроки "Черноморца" сразу начали апеллировать к арбитру, которые считали, что Беляев нарушил правила, наступив на ногу Бутко. Пока "Александрия" забивала, Бутко продолжал лежать на газоне. За обрекания с арбитром желтую карточку получил кипер "моряков" Артур Рудько, а через секунду его партнер Иван Петряк получил прямую красную за то, что толкнул арбитра.

На этом эмоции не угасли, а наоборот усилились. На 20-й минуте Беззера ворвался в штрафную, где был сбит игроками "Черноморца". Арбитр не разглядел пенальти и "Александрия" получила лишь угловой после выбитого мяча за пределы поля "моряками". Однако, Беззера лежал на газоне и держался за ногу, а кое-кто из защитников "моряков" ему: "Вставай, с*ка". Команды начали апеллировать к арбитру, а наиболее активный в обрекании с рефери был Бутко, который получил желтую за разговоры.

За 8 минут Беляев сбил Бутко, что не понравилось последнему. Защитник вставая с газона толкнул обидчика. Арбитр не среагировал на эпизод с нарушением, что не понравилось Бутку, который прямым текстом послал рефери. Что сказал Бутко можно прочесть по губам. За это Бутко был удален с поля, а "Черноморец" остался в девяти. Это удаление не понравилось коучу одесситов, который вышел на поле и пытался забрать свою команду в подтрибунное помещение, однако игра продолжилась.

По сути этот и предыдущий эпизоды решили судьбу поединка. Игра шла при полной доминации "Александрии", хотя и "моряки" удачно играли в обороне. Воспользоваться преимуществом в два игрока подопечные Руслана Ротаня смогли лишь после 80 минуты. Сначала Денис Костышин с подачи Скорка забил гол, хотя арбитр долго принимал решение о взятии ворот, ведь были сомнения, что Скорко мог находиться в офсайде, а точку в матче поставил Артем Козак, который замкнул ближнюю головой после подачи Костышина.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Александрии" -3: 0, которая увеличила рекордную беспроигрышную клубную серию в чемпионате УПЛ до 19 - ти матчей-в 180-й домашней игре в элитном дивизионе.

"Во-первых, я очень благодарен своей команде за то, что они, пока были силы, двигались, перестраивались и, в принципе, к 75-й минуте... голевой момент был у нас, когда в 1-м тайме Порно мог забивать. Но я как раз посмотрел этот эпизод с 1-м мячом – ну, пусть разбираются арбитры. На мой взгляд, это чистый фол на Будку. И я слышал, и трибуны слышали, что это был фол. Не доработали потом на подборе, но я считаю, что это 100 процентов фол в нападении. И я, если бы как тренер пришел из балета – может, немножко поспокойнее вел бы себя, немножко спокойно бы реагировал на эти ситуации. Но я считаю, что фол один был, другой фол возле нас тоже на Бутке был, когда не свистнули. Поэтому такая ситуация нервная, и ребята, конечно, на поле это чувствуют и так реагируют. А как мы можем не реагировать? У нас есть командный дух, и мы каждый за каждого бьемся", - сказал Бабич после матча.

"Динамо" дает в штангу на Киевщине

Во втором матче субботы в Ковалевку, что на Киевщине, местного " Колоса "посетило киевское" Динамо", которому необходимо было побеждать, ведь" Александрия", выиграв свой матч против" Черноморца", отбросила" бело-синих " на второе место.

Первый символический выполнил защитник Украины Богдан Дуб-в феврале 2022 года оборонял Киев от российских захватчиков. После Киева освобождал Черниговщину, Сумщину, а затем на оборонял Харьковщину, где получил при штурме Казачьей Лопани ранение в ногу.

Киевляне довольно активно начали поединок, что привело к забитому голу уже на 5-й минуте поединка - Назар Волошин на правом фланге выкатил мяч на Бражка, и центральный хавбек ударом из-за пределов штрафной попал точно дальний угол ворот – 0:1.

После забитого гола игра несколько затормозила. "Динамо" владели мячом, но не обостряли, при этом и соперника особенно к своим воротам не подпускали. Первая опасная атака со стороны" Колоса " возникла внутри первой половины, когда Цуриков заставил вступить в игру Бущана.

Однако уже на 33-й минуте "Колос" все же забил. Алефиренко получил передачу на подступах к штрафной, никто из защитников киевлян не успел накрыть его, и после удара хавбека и рикошета мяч залетел в угол ворот мимо Бущана - 1:1. можно лишь посочувствовать Тарасу Михавку, который в этом сезоне забил 3 гола в собственные ворота, а этот мяч залетел после рикошета от его ноги.

На 40-й минуте капитан "Динамо" мог забить "сухой лист" в стиле легендарного Валерия Лобановского, но кипер "Колоса" смог вытащить из-под штанги. А на 46 - й минуте "Колос" вышел вперед-из-за пределов штрафной мощный удар вышел у Демченко, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. А жаль, гол получился не менее красивый, чем Алефиренка.

Второй тайм прошел под аккомпанемент "Динамо", но киевляне не смогли реализовать свои моменты. Мог забивать Герреро, но не попал в ворота с нескольких метров, Тымчик пробивал над воротами, Ванат не смог переиграть Пахолюка, который в этом матче, а особенно во втором тайме творил чудеса на ленте.

В итоге матч завершился ничьей-1: 1, которая хоть и вывела "Динамо" на первое место, но делит очки с "Александрией". В среду, 4 декабря, состоится матч за 6 очков, в котором сойдутся подопечные Александра Шовковского и Руслана Ротаня.

Отметим, что игроков "Колоса" после матча ожидал приятный сюрприз от президента команды Андрея Засухи в виде премиальных.

"Нет, не пообещал (премиальные - ред.), но дал. мы с уважением относимся к "Динамо", поэтому я дал небольшую премию игрокам. Хотя перед матчем не было обещаний по этому поводу. Ребята играли как всегда", - сказал Засуха после матча.

"Рух" вырывает очки у "Шахтера" на последних секундах

В последнем матче воскресенья к донецкому " Шахтеру "пожаловал"Рух". Матч проходил на" Арене Львов", которая является домашней для" Руха", но" желто-черные " в этом матче были гостями.

Матч начался с чествования памяти минутой молчания Дмитрия Твардовского-отец голкипера "Шахтера" Дениса Твардовского, который погиб на фронте, защищая Украину. Во время выполнения боевого задания Дмитрий с побратимами попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью. Кому было 45 лет.

Активно матч начали игроки "Руха", создав несколько моментов у ворот Потрошителя - сначала Климчук пробивал головой, а потом Лях пытался пробить кипера дончан, но тщетно.

"Шахтер" оправился к середине тайма и на 22-й минуте смог открыть счет - капитан Николай Матвиенко после подачи с углового перевел мяч в сетку головой - 1:0.

После гола игра успокоилась и первый опасный эпизод возник уже ближе к завершению тайма - Артем Бондаренко не смог закрутить мяч в дальний угол "Руха", хотя было близко.

Второй тайм, как и первый, активно начал "движение", которое диктовало игру на протяжении второго тайма. Сначала Подгурский с убийственной позиции не смог замкнуть головой подачу с фланга, впоследствии Потрошитель вытащил удар Климчука из-под штанги, еще через мгновение кипер дончан справился с ударом Дидыка.

Под занавес тайма "Рух" пропустил контратаку, в которой Ласина Траоре удвоил преимущество, но мяч был отменен из-за офсайда. Все шло к тому, что "Шахтер" одержит очередную победу и приблизятся к лидерам сезона, но "черно-желтые" были противоположного мнения.

Уже в компенсированное время, на 90+2 минуте им удалась решающая атака. Сыч подал с правого фланга, а Дидык ворвался из глубины и с линии вратарской пробил Потрошителя - 1:1. "Шахтер" сразу бросился вперед, но уже не хватило времени.

"Сейчас команде учитывая возраст не хватает стабильности, и это вполне нормально. Мы можем сыграть качественный матч с "Шахтером", а затем "Рух" проводит некачественный поединок с условными аутсайдерами. Я благодарен ребятам за эту игру, ведь не каждая команда может заставить Шахтер играть на удержание счета. Считаю, что во втором тайме мы полностью переиграли соперника, поэтому такой результат – закономерный. "Движение" было лучше в интенсивности, играло качественнее и создавало больше моментов (...). Кроме гола со стандарта, соперник фактически не имел голевых моментов в этом матче. Убежден, что обе тактические схемы оправдали себя. Также замены усилили игру-Илья Квасница, Олег Федор и Клайвер добавили остроты в атаке", - поделился секретом успеха тренер "Руха" Виталий Пономарев.

Волевой победой закрыли тур

Последний матч тура провели в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, куда в Луганскую "Зару" пришли львовские "Карпаты". Обе команды начали довольно активно с первых минут и первый опасный момент возник у "Карпат", когда Дришлюк на ровном месте подарил мяч Полегеньке, но последний не смог переиграть Сапутина.

Все же" Карпатам " удалось открыть счет. Львовяне организовали свою атаку, Бруниньо в центре отдал на Костенко, который ворвался в штрафную и убрал на замасе Слесара, но полузащитник попал в ногу игроку "Карпат" и арбитр назначил пенальти, который реализовал Полегенько - 1:0. После гола команды начали играть более открыто, создавая еще больше моментов, но в первом тайме классно сыграли оба голкипера.

Второй тайм начался с атак "Карпат" и если бы не Сапутин, вытянувший невероятный удар головой от Невеша, "бело-зеленые" могли выйти вперед. В конце концов и "Заря" нашла свой момент - Мечи протянул флангом, отдал на Яцика, который повернул на Мичина и сместившись в центр бильярдным ударом пробил точь - в-точь в угол-1:1 на 69-й минуте.

Обе команды не были согласны на ничью, поэтому бросились сразу вперед, что сыграло злую шутку с "Карпатами". За 11 - ть минут "Заря" заработала право на угловой-футболисты решили разыграть, Кирюханцев выполнил подачу в штрафную, где после суматохи мяч отскочил к Мичину, который оформил дубль, принеся победу луганскому клубу.

"Карпаты" в конце могли сравнять, но Устименко достал мяч только волосами. Финальный свисток зафиксировал волевую победу "Зари" - 2: 1, а также поединок запомнился толчеей в конце матча.

После 15-ти туре турнирная таблица выглядит следующим образом: "Динамо", несмотря на ничью с "Колосом", продолжает лидировать в таблице. "Александрия "благодаря победе над" Черноморцем "сравнялось с" Динамо " по глазам, но все равно продолжает находиться на втором месте. Победа "Кривбасса" над "Полесьем" позволила криворожанам потеснить "волков" в турнирке.