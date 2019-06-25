Аласания уволился с должности председателя правления Общественного ТВ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания уволился. По его словам, он принял такое решение, чтобы выполнить закон, так как решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НОТУ еще не вступило в силу. Об этом Аласания написал в Facebook, сообщает УНН.
"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - пояснил он.
Аласания добавил, что председателем правления на этот период будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий, который до этого отвечал за филиалы Общественного.
Сам Аласания будет работать экспертом правления, пока судебное решение не вступит в законную силу.
Как сообщалось на сайте Общественного, эту должность ему предложило именно правление, "когда выяснилось, что ожидать вступления решения суда в законную силу и восстановлении в должности председателя правления придется еще как минимум месяц".
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном расторжении контракта с главой правления Зурабом Аласанией.