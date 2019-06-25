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Аласанія звільнився з посади голови правління Суспільного ТБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія звільнився з посади. За його словами, він ухвалив таке рішення, щоб виконати закон, бо рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало чинності. Про це Аласанія у Facebook, повідомляє УНН.

Аласанія звільнився з посади голови правління Суспільного ТБ

"Рішення суду вступить в законну силу через 30 днів (з дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подано апеляцію - з дня рішення суду другої інстанції). До того часу скасоване судом рішення Наглядової ради є формально чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", - пояснив він.

Аласанія додав, що головою правління на цей період буде член правління НСТУ Микола Чернотицький, який до цього відповідав за філії Суспільного.

Сам Аласанія працюватиме експертом правління, доки судове рішення не набере законної чинності.

Як повідомлялось на сайті Суспільного, цю посаду йому запропонувало саме правління, "коли з’ясувалося, що очікувати набрання рішенням суду законної сили та поновлення на посаді голови правління доведеться ще щонайменше місяць".

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) про дострокове розірвання контракту з очільником правління Зурабом Аласанією.

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