Акцию протеста на Банковой решили прекратить: Зеленский не пересек "красных линий"

Акцию протеста на Банковой решили прекратить.

"На данный момент итоги саммита свидетельствуют, что Кремлю не удалось заставить Украину к быстрой капитуляции. Похоже, что заручившись поддержкой президента Франции и федерального Кацлер Германии, Владимир Зеленский не пересек на переговорах главных" красных линий ", заявили участники акции.

Они считают, что это также и их промежуточная победа: "я массовые недовольства в Украине показали, что абсолютно большинство украинский хочет мира, но не путем уступок агрессору".

"Мы понимаем, что может существовать непубличный часть договоренностей между лидерами" нормандской четверки ". Поэтому мы, представители гражданского общества, будем и дальше внимательно следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как мы это доказывали не раз", заявили участники акции на Банковой.

Участники призвали Президента Зеленского соблюдать национальные интересы, Конституции Украины и не пересекать "красных линий": "Ведь реванш прокемливських сил в Украине - это не только капитуляция перед Россией. Реванш это также и ограничения свободы слова и ревизия очевидных достижений Украины за предыдущие годы, и присутствие кремлевской агентуры в органах государственной власти, и наступление на украинский язык. Задача Президента остановить эти негативные процессы, ведь реваншисты почему-то восприняли победу Владимира Зеленского как свою собственную. Ха и докажет им и нам, что это не так. И что он будет стоять на страже украинского интереса ".

Участники акции обратились к западным лидерам продолжить и усиливать санкции против России, вплоть до полного освобождения Крыма, Донецкой и Луганской, а также к полному возмещению Украине убытков, причиненных российской агрессией и оккупацией части территории Украины.

Была объявлена акция под стенами Верховной Рады в день рассмотрения закона об особом статусе ОРДЛО.

Напомним, Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.