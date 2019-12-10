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Акцію протесту на Банковій вирішили припинити: Зеленський не перетнув "червоних ліній"

Акцію протесту на Банковій вирішили припинити: Зеленський не перетнув "червоних ліній"

Київ • УНН

 • 9604 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не перетнув "червоних ліній" на переговорах під час Нормандської зустрічі. Про це заявили учасники акції протесту на Банковій у Києві, повідомляє УНН з посиланням на сторінку акції протесту у Facebook.

Акцію протесту на Банковій вирішили припинити.

"На цей момент підсумки саміту свідчать, що Кремлю не вдалося змусити Україну до швидкої капітуляції. Виглядає на те, що заручившись підтримкою президента Франції і федерального кацлера Німеччини, Володимир Зеленський не перетнув на переговорах головних "червоних ліній", заявили учасники акції.

Вони вважають що це також і їхня проміжна перемога: "саме масові невдоволення в Україні засвідчили, що абсолютно більшість українців хоче миру, але не шляхом поступок агресору".

"Ми свідомі того, що може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами "нормандської четвірки". Тому ми, представники громадянського суспільства, будемо й надалі уважно слідкувати за розвитком подій. Українська нація здатна реагувати швидко і дієво, як ми це доводили не раз", заявили учасники акції на Банковій.

Учасники закликали Президента Зеленського дотримуватися національних інтересів, Конституції України та не перетинати "червоних ліній": "Адже реванш прокемлівських сил в Україні - це не лише капітуляція перед Росією. Реванш це також і згортання свободи слова, і ревізія очевидних здобутків України за попередні роки, і присутність кремлівської агентури в органах державної влади, і наступ на українську мову. Завдання Президента зупинити ці негативні процеси, адже реваншисти чомусь сприйняли перемогу Володимира Зеленського як свою власну. Хай доведе їм і нам, що це не так. І що він стоятиме на сторожі українського інтересу".

Учасники акції звернулися до західних лідерів продовжити та посилювати санкції проти Росії, аж до цілковитого звільнення Криму, Донеччини і Луганщини, а також до повного відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією та окупацією частини території України.

Було оголошено акцію під стінами Верховної Ради в день розгляду закону про особливий статус ОРДЛО.

Нагадаємо, Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.

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