Акция протеста в Москве: полиция эвакуировала 3 автомобиля, подозревая, что они могли блокировать движение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Полиция эвакуировала три автомобиля с Садового кольца в Москве. Об этом пишет официальный Twitter московского парковочного пространства, передает УНН.
Ведомство отмечает, что эвакуированы в том числе каршеринговые автомобили. В полиции предположили, что машины могли использовать для блокировки движения в рамках массовой акции — статья 20.2 КоАП. Автомобили перемещены на штрафстоянки.
Издание о каршеринге “Трушеринг” со ссылкой на неназванные источники пишет, что власти потребовали запретить сервисам завершать аренду (оставлять машины и уходить) в центре Москвы.
На 3 августа в центре Москвы запланирована несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Также добавим, что в Москве начинается несогласованная акция протеста, в локацию взыскали силовиков.
С Садового кольца эвакуировали 3 автомобиля, среди них каршеринг — это решение полиции. Их подозревают в попытке блокировки проезжей части (статья 20.2 КоАП РФ). Машины перемещены на спецстоянки #АМПП— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) August 3, 2019