Акція протесту у Москві: поліція евакуювала 3 автомобілі, підозрюючи, що вони могли блокувати рух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поліція евакуювала три автомобілі з Садового кільця у Москві. Про це пише офіційний Twitter московського паркувального простору, передає УНН.
Відомство зазначає, що евакуйовані в тому числі каршерінгові автомобілі. У поліції припустили, що машини могли використовувати для блокування руху в рамках масової акції — стаття 20.2 КоАП РФ. Автомобілі переміщені на штрафмайданчик.
Видання про каршерінг “Трушерінг” з посиланням на неназвані джерела пише, що влада поставила вимогу заборонити сервісу завершувати оренду (залишати машини і йти) в центрі Москви.
На 3 серпня в центрі Москви запланована неузгоджена акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
Також додамо, що у Москві розпочинається неузгоджена акція протесту, до локації стягнули силовиків.
С Садового кольца эвакуировали 3 автомобиля, среди них каршеринг - это решение полиции. Их подозревают в попытке блокировки проезжей части (статья 20.2 КоАП РФ). Машины перемещены на спецстоянки #АМПП— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) August 3, 2019