Акция под домом Порошенко: полиция говорит, было несколько попыток устроить потасовку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Под домом пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко устроили акцию. Полиция Киевской области сообщила, что в Козине было несколько попыток устроить потасовку, однако существенных нарушений не фиксируют, пишет УНН.
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"Полиция Киевской области продолжает обеспечивать безопасность и общественный порядок во время проведения мирной акции в Козине. По состоянию на 19:30 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Неоднократно участники акции пытались начать потасовку, которую полицейские сразу прекращали", - сообщили в ГУНП в Киевской области.
О ситуации сообщения пишут и однопартийцы Порошенко.
Детали
По данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране" началась 9 октября в полночь.
На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.
"Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - отметили в полиции.