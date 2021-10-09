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Акція під будинком Порошенка: поліція каже, було кілька спроб влаштувати штовханину

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Під будинком п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка влаштували акцію. Поліція Київщини повідомила, що у Козині було кілька спроб влаштувати штовханину, однак суттєвих порушень не фіксують, пише УНН.

Цитата:

"Поліція Київщини продовжує забезпечувати безпеку та публічний порядок під час проведення мирної акції в Козині. Станом на 19:30 суттєвих порушень правопорядку не виявлено. Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли", - повідомили у ГУНП у Київській області.

Про ситуацію повідомлення пишуть й однопартійці Порошенка. 

Деталі

За даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні" розпочалася 9 жовтня опівночі.

На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

"Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - наголосили у поліції.

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