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Акция в поддержку жителей Авдеевки состоялась в столице

Киев • УНН

 • 9298 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция в поддержку жителей Авдеевки "SaveAvdiivka", передает УНН.

Акция в поддержку жителей Авдеевки состоялась в столице

Организаторы акции сегодня пришли на Майдан Незалежности с красными лентами, которые связали рядом со стелой на веревке с фото в поддержку как жителей Авдеевки, так и всего Донбасса, который страдает от российской агрессии.

В комментарии УНН активистка "Крим_SOS" Юлия Федотовская рассказала, что идея такой акции возникла спонтанно, потому что началось обострение на Востоке, начиная с 29 января.

"Мы сначала хотели сделать акцию о том, чтобы рассказать миру про Авдеевку. Но мы поняли, что мы были не правы. Потому что агрессивные действия происходят не только в Авдеевке, но и в ряде других городов на Востоке. И о них тоже нужно говорить. И мы решили, что выходить, прежде всего, нужно за мир. Потому что бойцы, которые находятся на Востоке, и мы сейчас - люди, которые пришли сюда с активной гражданской позицией, множество других, все хотят одного - мы хотим, чтобы был мир. И именно за это стоят наши бойцы на передовой", - отметила она.

Украинские Национальные Новости

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