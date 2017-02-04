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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Акція на підтримку жителів Авдіївки відбулася у столиці

Київ • УНН

 • 9298 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку жителів Авдіївки "SaveAvdiivka", передає УНН.

Акція на підтримку жителів Авдіївки відбулася у столиці

Організатори акції сьогодні прийшли на Майдан Незалежності з червоними стрічками, які пов’язали поряд зі стелою на мотузку з фото на підтримку як жителів Авдіївки, так і всього Донбасу, який страждає від російської агресії.

У коментарі УНН активістка “Крим_SOS” Юлія Федотовських розповіла, що ідея такої акції виникла спонтанно, тому що розпочалося загострення на Сході, починаючи з 29 січня.

“Ми спочатку хотіли зробити акцію про те, щоб розповісти світові про Авдіївку. Але ми зрозуміли, що ми були не праві. Тому що агресивні дії відбуваються не тільки в Авдіївці, але й у низці інших міст на Сході. І про них також треба говорити. І ми вирішили, що виходити, перш за все, потрібно за мир. Тому що бійці, які знаходяться на Сході, і ми зараз — люди, які прийшли сюди з активною громадською позицією, безліч інших, всі прагнуть одного — ми хочемо, щоб був мир. І саме за це стоять наші бійці на передовій”, — зазначила вона.

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