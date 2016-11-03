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Акция на Крещатике: перекрытие дороги, дымовые шашки и Нацгвардия

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня вкладчики банков-банкротов устроили акцию в самом центре столицы Украины. Не обошлось без перекрытия главной улицы Киева, зажигания дымовых шашек и взятия в кольцо активистов правоохранителями. УНН предлагает вспомнить хронологию события.

Началась акция с мирного протеста на Майдане Незалежности.

Люди требовали вернуть им утраченные вклады. В знак протеста они заняли проезжую часть улицы Крещатик, чем перекрыли дорогу автомобилям.

Из-за акции в центре Киева автомобильные пробки достигли пяти баллов.

Перекрытием Крещатика активисты не ограничились, и, чтобы еще больше привлечь к себе внимание, начали палить дымовые шашки.

При этом порядок в правительственном квартале обеспечивали более чем четыреста сотрудников правоохранительных органов.

Впоследствии полиция пыталась оттеснить толпу с проезжей части, в результате чего произошла потасовка.

Как сообщили в полиции Киева, по меньшей мере одного человека задержали во время толкотни на Крещатике.

Сейчас активисты находятся возле здания Кабинета Министров Украины, где в рупор выражают свои требования чиновникам. Вместе с ними находится народный депутат Надежда Савченко.

Украинские Национальные Новости

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