Акция на Крещатике: перекрытие дороги, дымовые шашки и Нацгвардия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня вкладчики банков-банкротов устроили акцию в самом центре столицы Украины. Не обошлось без перекрытия главной улицы Киева, зажигания дымовых шашек и взятия в кольцо активистов правоохранителями. УНН предлагает вспомнить хронологию события.
Началась акция с мирного протеста на Майдане Незалежности.
Люди требовали вернуть им утраченные вклады. В знак протеста они заняли проезжую часть улицы Крещатик, чем перекрыли дорогу автомобилям.
Из-за акции в центре Киева автомобильные пробки достигли пяти баллов.
Перекрытием Крещатика активисты не ограничились, и, чтобы еще больше привлечь к себе внимание, начали палить дымовые шашки.
При этом порядок в правительственном квартале обеспечивали более чем четыреста сотрудников правоохранительных органов.
Впоследствии полиция пыталась оттеснить толпу с проезжей части, в результате чего произошла потасовка.
Как сообщили в полиции Киева, по меньшей мере одного человека задержали во время толкотни на Крещатике.
Сейчас активисты находятся возле здания Кабинета Министров Украины, где в рупор выражают свои требования чиновникам. Вместе с ними находится народный депутат Надежда Савченко.