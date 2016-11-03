Акція на Хрещатику: перекриття дороги, димові шашки і Нацгвардія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні вкладники банків-банкрутів влаштували акцію у самісінькому центрі столиці України. Не обійшлося без перекриття головної вулиці Києва, запалення димових шашок та взяття у кільце активістів правоохоронцями. УНН пропонує пригадати хронологію події.
Розпочалася акція з мирного протесту на Майдані Незалежності.
Люди вимагали повернути їм втрачені вклади. У знак протесту вони зайняли проїжджу частину вулиці Хрещатик, чим перекрили дорогу автомобілям.
Через акцію у центрі Києва автомобільні затори сягнули п’яти балів.
Перекриттям Хрещатика активісти не обмежилися, і, щоб ще більше привернути до себе увагу, почали палити димові шашки.
При цьому порядок в урядовому кварталі забезпечували більш ніж чотириста співробітників правоохоронних органів.
Згодом поліція намагалася відтіснити натовп з проїжджої частини, внаслідок чого сталася штовханина.
Як повідомили у поліції Києва, щонайменше одну людину затримали під час штовханини на Хрещатику.
Наразі активісти перебувають біля будівлі Кабінету Міністрів України, де у рупор висловлюють свої вимоги урядовцям. Разом із ними перебуває народний депутат Надія Савченко.