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19:49 • 56751 просмотра

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Актера К.Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Актера К.Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве в НИИ Склифосовского, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.

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