Актера К.Райкина экстренно госпитализировали в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве в НИИ Склифосовского, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.