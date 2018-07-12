Активисты заблокировали ВР: файеры и столкновения с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Активисты "Автоевросилы" заблокировали все входы и входы в Верховную Раду Украины, передает корреспондент УНН.
Активисты скандировали: "На работу" для депутатов, которые закрыли пленарное заседание.
Затем произошла стычка с полицией. В результате одного человека задержали. Задержанному понадобилась помощь врача.
Также был замечен файер. Сейчас под стенами ВР находится Нацгвардия и полиция. В общем силовиков около 200 человек.
Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пленарного заседания ВР.
Председатели всех парламентских фракций приглашены в кабинет спикера для совместного совещания по вопросу обновления состава ЦИК.