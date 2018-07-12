Активісти заблокували ВР: фаєри та сутички із поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Активісти "Автоєвросили" заблокували всі входи та входи до Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
Активісти скандували: “На роботу” для депутатів, які закрили пленарне засідання.
Потім сталась сутичка з поліцією. Внаслідок чого одну особу затримали. Затриманому знадобилась допомога лікаря.
Також був помічений фаєр. Наразі під стінами ВР перебуває Нацгвардія та поліція. загалом силовиків близько 200 осіб.
Нагадаємо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття пленарного засідання ВР.
Голови усіх парламентських фракцій запрошені до кабінету спікера для спільної наради з питання оновлення складу ЦВК.