Активисты заблокировали входы к месту инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Вашингтоне сотни активистов заблокировали входы на улицы, которые были перекрыты полицией из-за инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на CNN.
Отмечается, что противники Дональда Трампа начали блокировать улицы, которые были перекрыты для движения из-за своей близости к месту инаугурации.
В частности, протесты проходят на входе на 10-ю улицу. Также на 12-ой улице протестующие скандируют "Беженцам здесь рады". На месте работают правоохранители.
Protesters blocking ticketed entrance at 10th st pic.twitter.com/f02tXnOKAF- Greg Krieg (@GregJKrieg) 20 января 2017 г.
Напомним, количество демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа выросло до 62.
Ранее Дж.Льюис назвал Д.Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Д.Трамп написал в Twitter: "Все это разговоры, разговоры, разговоры - и никаких действий или результата".
Как сообщал УНН, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.