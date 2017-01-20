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Активісти заблокували входи до місця інавгурації Д.Трампа

Активісти заблокували входи до місця інавгурації Д.Трампа

Київ • УНН

 • 11784 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Вашингтоні сотні активістів заблокували входи до вулиці, які були перекриті поліцією через інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на CNN.

Зазначається, що противники Дональда Трампа розпочали блокувати вулиці, які були перекриті для руху через свою близькість до місця інавгурації.

Зокрема, протести відбуваються на вході на 10-ту вулицю. Також на 12 вулиці протестувальники скандують "Біженцям тут раді". На місці працюють правоохоронці.

Protesters blocking ticketed entrance at 10th st pic.twitter.com/f02tXnOKAF

— Greg Krieg (@GregJKrieg) 20 січня 2017 р.

Нагадаємо, кількість демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа зросла до 62.

Раніше Дж.Льюїс назвав Д.Трампа “нелегітимним президентом” через втручання Росії в хід виборчої кампанії. У відповідь Д.Трамп написав в Twitter: “Все це балачки, балачки, балачки — і ніяких дій або результату”.

Як повідомляв УНН, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

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