Активисты заблокировали выезд из Верховной Рады

Они выступают против назначения аудитором Национального антикоррупционного бюро британца Найджела Брауна. Активисты отмечают, что на эту должность должен быть назначен Роберт Сторч.

Также активисты отмечают, что собрание антикоррупционного комитета, было нелегитимным и требуют не выносить на голосование кандидатуру Н.Брауна.

У стен ВР также дежурят около 20 правоохранителей. Активисты отмечают, что полиция "толерантно" откатила автомобиль. который блокировал выезд.

Напомним, Верховная Рада Украины не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.