Активісти заблокували виїзд з Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Близько 50 активістів заблокували виїзд з Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Вони виступають проти призначення аудитором Національного антикорупційного бюро британця Найджела Брауна. Активісти наголошують, що на цю посаду має бути призначений Роберт Сторч.
Також активісти наголошують, що зібрання антикорупційного комітету, було нелегітимним та вимагають не виносити на голосування кандидатуру Н.Брауна.
Біля стін ВР також чергують близько 20 правоохоронців. Активісти зазначають, що поліція «толерантно» відкотила автомобіль, що блокував виїзд.
Нагадаємо, Верховна Рада України не включила до порядку денного питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України.