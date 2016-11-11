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15 марта, 19:03 • 111326 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155483 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130865 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123891 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108945 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103612 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100180 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129825 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Активисты, которые требуют отставки главы НБУ, назвали свою акцию бессрочной

Активисты, которые требуют отставки главы НБУ, назвали свою акцию бессрочной

Киев • УНН

 • 8174 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Активисты, требующие отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, направились к Национальному банку Украины, заявив, что акция будет бессрочной, пока они не достигнут желаемого, передает корреспондент УНН.

Колонна людей с Крещатика пошла к зданию Нацбанка, чтобы требовать отставки руководительницы НБУ.

Напомним, 10 ноября активисты под зданием Национального банка Украины в Киеве устроили акцию, требуя отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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