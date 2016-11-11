Активисты, которые требуют отставки главы НБУ, назвали свою акцию бессрочной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Активисты, требующие отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, направились к Национальному банку Украины, заявив, что акция будет бессрочной, пока они не достигнут желаемого, передает корреспондент УНН.
Колонна людей с Крещатика пошла к зданию Нацбанка, чтобы требовать отставки руководительницы НБУ.
Напомним, 10 ноября активисты под зданием Национального банка Украины в Киеве устроили акцию, требуя отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой.