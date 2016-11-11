Активисты, которые требуют отставки главы НБУ, назвали свою акцию бессрочной

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Активисты, требующие отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, направились к Национальному банку Украины, заявив, что акция будет бессрочной, пока они не достигнут желаемого, передает корреспондент УНН.