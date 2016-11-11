Активісти, які вимагають відставки голови НБУ, назвали свою акцію безстроковою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Активісти, які вимагають відставки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, рушили до Національного банку України, заявивши, що акція буде безстроковою, поки вони не досягнуть бажаного, передає кореспондент УНН.
Колона людей з Хрещатика пішла до будівлі Нацбанку, щоб вимагати відставки очільниці НБУ.
Нагадаємо, 10 листопада активісти під будівлею Національного банку України у Києві влаштували акцію, вимагаючи відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої.